У Дніпрі планується тимчасове обмеження руху транспорту у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі планується ввести на окремій ділянці доріг, де триватимуть масштабні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в проєкті розпорядження міського голови Бориса Філатова.

У Дніпрі планується тимчасове обмеження руху транспорту у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на залізничному переїзді, розташованому на Самарському узвозі — на 201-му кілометрі станції Нижньодніпровськ–Вузол. Згідно з проєктом розпорядження міського голови Бориса Філатова, роботи розпочнуться 11 листопада і триватимуть із 8:00 до 18:00.

Залізничний переїзд на Самарському узвозі є однією з ключових транспортних артерій міста, адже він з’єднує житлові райони із центральною частиною Дніпра та набережною. Саме тому під час проведення ремонтних робіт на цій ділянці можливі тимчасові затримки в русі транспорту, утворення черг і зміни у схемах маршрутів громадського транспорту.

Міська влада зазначає, що під час виконання робіт на місці будуть встановлені захисні огорожі з сигнальним освітленням, а також необхідні дорожні знаки, які попереджатимуть водіїв про обмеження руху. Окрему увагу приділять забезпеченню безпеки пішоходів — для них буде організовано безпечний перехід через ділянку ремонту.

Після завершення всіх робіт планується демонтаж тимчасових конструкцій, прибирання території та повне відновлення руху транспорту. Комунальні служби зобов’язані впорядкувати місце проведення робіт, відновити дорожню розмітку та перевірити стан покриття після ремонту.

Наразі документ, що передбачає введення тимчасових обмежень, перебуває на стадії погодження. Остаточно обмеження набудуть чинності після офіційного підписання та оприлюднення розпорядження міським головою.

