У Дніпрі лікують 3-річного хлопчика з Харківщини.

Як передає Суспільне, Денис отримав поранення 25-го травня під час мінометного обстрілу російськими військами села Студенок, що неподалік Ізюма. Про це розповіла його мати Поліна.

"Ми побігли в укриття до сусіда. Я пробігла з малою, їй рік і сім — нормально. Сестра чоловіка зі своїм сином — теж пробігла нормально. Я сина її забрала. Бігла свекруха з сином, з Денисом, який зараз у реанімації перебуває, — і в цей момент поряд з ними лягла міна та розірвалася. Я в цей момент побачила чорний дим і крики. Брата поранило, свекруху поранило, дитину поранило. Я їх забрала в льох, я все, що могла, — першу допомогу надала", — розповіла жінка.

Того дня загинув її чоловік, батько Дениса, каже Поліна. Іванові було 30 років.

"Він навіть до двору не добіг, щоб узяти води, і біля двору прилетів снаряд і його вбило. Ми його обмили, переодягли, поклали в будинку і поїхали. Знайшли військових, щоб нас вивезли – п'ять дітей та п'ять дорослих. Я не знаю, поховали його чи ні. Військові обіцяли поховати", — каже Поліна.

Медичну допомогу маленький Денис отримав за кілька днів після поранення, коли родина приїхала в Дніпро. Операція тривала близько години, каже представниця департаменту охорони здоров`я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталія Шмалько.

"Дитина в важкому стані. Отримала множинні мінно-вибухові травми майже всього тіла. 25-річна жінка каже, що приїхали без телефонів, без грошей, без карток. В неї ще троє дітей. Як Дениса випишуть з лікарні, поїдуть на Кіровоградщину. Там волонтери знайшли їм будинок", — повідомила посадовиця.

Нагадаємо, юного Героя з Дніпропетровщини вбили в полоні.

Додамо, ЗСУ вдало контратакували на криворізькому напрямку: "Непогані шанси вийти на Нову Каховку".

Крім того, Філатов звернувся до переселенців: "Потрібно допомагати, а не просто сидіти на утриманні".