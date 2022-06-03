У Кривому Розі безвісти зникла 34-річна жінка. Катерина Зима останній раз виходила на зв'язок більше тижня тому, а саме - 24 травня.
Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Дніпропетровській області.
Так, стало відомо, що у вівторок, 24 травня, жінка пішла з дому і з тих пір не поверталася і на зв'язок не виходила.
На вигляд 35 років, зріст 175 см, середньої статури, волосся чорного кольору з білими пасмами.
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Була одягнена: лосини, спортивна куртка темного кольору, чорні кросівки.
Якщо ви бачили Катерину, або знаєте, де вона може перебувати, то обов'язково повідомте за номерами: (098) 650-02-01, 102.
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