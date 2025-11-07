Перед початком холодів уряд готує чергову грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпрі, які найбільше її потребують.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі стане частиною нової державної програми «Тепла зима», повідомляє Politeka.

Ця виплата має полегшити підготовку до опалювального сезону та допомогти літнім людям і родинам у складних умовах підвищення цін.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі передбачає разову виплату у розмірі 6 500 гривень. Програму розроблено Кабінетом Міністрів, і відповідний проєкт постанови вже передано на громадське обговорення.

Йдеться про підтримку найбільш вразливих категорій населення, для яких зимовий період завжди пов’язаний з додатковими витратами на опалення, ліки та продукти.

Згідно з урядовими планами, отримати кошти зможуть одинокі пенсіонери, які мають надбавку на догляд. Також до переліку потрапили люди з інвалідністю першої групи з числа внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, грошову допомогу у Дніпрі отримають батьки дітей із малозабезпечених сімей, що були змушені покинути свої домівки через війну, а також опікуни, які піклуються про таких дітей.

Усі кошти надходитимуть на спеціальний рахунок або «Дія.Картку». Використати їх можна буде протягом 180 днів з моменту зарахування.

У Міністерстві соціальної політики зазначають, що головна мета цієї ініціативи полягає у підтримці людей, які не мають додаткових джерел доходу.

Окремо у Кабміні нагадали, що переселенці також можуть скористатися іншою програмою підтримки на опалювальний сезон. Йдеться про можливість придбати тверде паливо для обігріву житла.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.