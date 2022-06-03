У Дніпрі сьогодні вдень прогримів вибух, після чого над містом піднялася велика хмара диму.

Як з'ясувалося, причиною цього стала пожежа на місцевому підприємстві. Про це повідомляти ДСНС України у Дніпропетровській області.

В результаті сталися вибухи газових балонів, що знаходилися там.

Площа загоряння - 1000 кв.м. на місці працюють 17 рятувальників і 4 пожежних автомобіля.

Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.

Популярні новини зараз

Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"

"За видатні заслуги": відомому росіянину і його дружині дали українське громадянство, що відомо

Молода дружина Віктора Павлика зважилася кардинально змінити імідж: кадри до і після

Переможець "Голосу країни" Лазановський розповів про термінову операцію: "Знайшли лікаря, який погодився кесарити..."

Братчук звернувся до зрадника Стремоусова: "за тобою вже пішли українські партизани"
Показати ще

На місці працюють рятувальники і проводять роботи з гасіння пожежі.

Нагадаємо, окупанти рушили в бік Кривого Рогу: відомі наслідки нового штурму.

Крім того, у Дніпрі затримали військових, фото: що вони наробили.

Також маленька Стефанія розповіла, як дивом врятувалася від окупантів.