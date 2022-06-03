У Дніпрі сьогодні вдень прогримів вибух, після чого над містом піднялася велика хмара диму.
Як з'ясувалося, причиною цього стала пожежа на місцевому підприємстві. Про це повідомляти ДСНС України у Дніпропетровській області.
В результаті сталися вибухи газових балонів, що знаходилися там.
Площа загоряння - 1000 кв.м. на місці працюють 17 рятувальників і 4 пожежних автомобіля.
Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.
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На місці працюють рятувальники і проводять роботи з гасіння пожежі.
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