У Дніпрі сьогодні вдень прогримів вибух, після чого над містом піднялася велика хмара диму.

Як з'ясувалося, причиною цього стала пожежа на місцевому підприємстві. Про це повідомляти ДСНС України у Дніпропетровській області.

В результаті сталися вибухи газових балонів, що знаходилися там.

Площа загоряння - 1000 кв.м. на місці працюють 17 рятувальників і 4 пожежних автомобіля.

Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.

На місці працюють рятувальники і проводять роботи з гасіння пожежі.

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