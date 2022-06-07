На прилавках в магазинах Дніпра досі часто не видно солі.

Як передає dnepr.info, через ажіотажний попит ціни на неї зросли в рази. Подорожчала, як звичайна кам'яна або морська сіль, так і різні її види, такі, як Гімалайська рожева сіль. І якщо перші два види солі ще не доступні в магазинах Дніпра, то остання, Гімалайська - вже з'явилася на прилавках. Правда, ціни на неї зашкалюють.

Так, в одному з магазинів «Сільпо» в Дніпрі продають рожеву Гімалайську сіль в Млинку за ціною 660 грн за 590 грам продукту. Тобто її ціна становить понад 1,1 тис грн за кіло. На ціннику стоїть позначка "власний імпорт", а на прилавку – всього два Млинки з сіллю.

Тобто, або вона користувалася великим попитом і весь товар розібрали, або його спочатку було мало і на вітрині знайшлося місце всього двом-трьом позиціям даного товару. Будемо сподіватися, що вже найближчим часом на прилавках магазинів з'явиться більш дешева і доступна для всіх сіль.

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