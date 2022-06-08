У Дніпрі на житловому масиві Червоний Камінь горе-жартівники запустили салют під час комендантської години, злякавши місцевих жителів.
Про це повідомляє Telegram-канал Х*Дніпро. На відео видно, як у дворі житлового будинку невідомі запустили салют. На тлі також чутно, як обурені жителі засуджують дії "жартівників".
Раніше Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну розглянути питання про заборону використання салютів, феєрверків і петард, а також про закриття всіх піротехнічних магазинів.
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