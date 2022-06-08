У Нікополі в останню путь провели загиблого на війні військовослужбовця окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка молодшого сержанта Андрія Яковенка.

Траурна церемонія відбулась у Храмі св. прав. Петра Калнишевського.

Простилися із загиблим 42-річним захисником його рідні, близькі та знайомі, військовослужбовці Збройних Сил України, представники влади, бойові побратими, містяни. Віддати шану та проводити Героя в останню путь прийшли й колишні колеги Андрія з районного управління національної поліції.

У пам’ять про загиблого Героя було оголошено хвилину мовчання. Представники духовенства відслужили панахиду.

"Андрій Володимирович – справжній патріот і захисник свого народу, хоробрий воїн, добрий, світлий чоловік і надійний товариш. Його завжди вирізняла чесність, принциповість й самовіданна любов до України", –розповіли на церемонії прощання люди, які його знали.

Розвідник підрозділу управління самохідно-артилерійського дивізіону окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка, 42-річний молодший сержант Андрій Яковенко героїчно загинув 4 червня 2022 року, захищаючи Україну від російських загарбників.

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