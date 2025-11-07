Подорожчання проїзду у Дніпрі знову стало актуальною темою, адже місто опинилося перед можливим підвищенням вартості поїздок у автобусах до 20 гривень, повідомляє Politeka.

Перевізники наполягають на новому тарифі, і, як з’ясувалося, передумови для цього рішення існують уже давно/

За словами заступника міського голови Дніпра Ігоря Маковцева, рішення про збільшення ціни до 20 гривень ухвалив Виконавчий комітет близько півтора року тому. Проте фактичного запровадження не відбулося. Посадовець уточнив, що між моментом ухвалення документа та його реалізацією є важливий етап — підписання додаткових угод із перевізниками. Саме там закріплюються конкретні тарифи для окремих маршрутів, і це входить до компетенції виконавчого органу, який є замовником послуги.

Отже, формальне рішення територіальної громади та виконкому вже прийняте, однак сам документ про впровадження тарифу ще не набрав чинності. Причини затримки пояснюють складними обставинами, у яких перебуває місто. Ігор Маковцев наголосив, що є кілька об’єктивних факторів, які впливають на розгляд питання.

Насамперед, це зростання цін на основні товари й ресурси. “Ми бачимо ситуацію, що все дорожчає”, – зазначив він. Крім того, спостерігається гострий дефіцит кадрів: багато водіїв нині на фронті, частина — виїхали за кордон. Це напряму позначається на зарплатах працівників і технічного персоналу.

Ще один чинник — безпека руху. Достатній рівень оплати праці, за словами чиновника, безпосередньо впливає на надійність роботи транспорту. Саме тому влада вважає, що новий тариф не є надмірним, а скоріше необхідним кроком у нинішніх економічних умовах.

Отже, питання подорожчання проїзду у Дніпрі залишається відкритим. Формальні рішення ухвалені, але остаточне впровадження залежить від погодження угод та загальної стабілізації ситуації в транспортній сфері міста.

