У Дніпрі продовжується надання безкоштовних продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб, що відповідають певним категоріям, пише Politeka.net.
Ініціатива реалізується Департаментом соціальної політики Дніпровської міської ради.
Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі надаються у вигляді великих харчових боксів, що містять основні продукти тривалого зберігання. До складу таких наборів входять м’ясні та рибні консерви, паштет, готові страви з тушкованим м’ясом, чай, кава, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед і джем.
Подібні набори допомагають забезпечити людину або родину необхідним запасом продуктів на певний період, зменшуючи потребу в щоденному пошуку їжі.
Отримати безкоштовні набори для ВПО у Дніпрі можуть окремі категорії громадян, зокрема:
- люди з інвалідністю;
- особи похилого віку;
- матері з дітьми;
- діти віком від 3 до 18 років;
- законні представники, які супроводжують дітей, недієздатних або частково дієздатних осіб.
Окрім цього, допомога передбачена для переселенців, які проживають у місцях тимчасового компактного розміщення — шелтерах або гуртожитках, визначених міською владою як офіційні пункти проживання ВПО.
Право на отримання наборів мають також внутрішньо переміщені особи, що перебувають на обліку в Дніпровському міському центрі соціальних служб і користуються там послугами кризового або екстреного втручання.
Окремо зазначається, що переселенці, які нещодавно прибули до Дніпра, вперше оформили довідку ВПО та проживають у місцях тимчасового розміщення, теж можуть отримати продуктовий набір. У цьому випадку допомога надається одноразово.
