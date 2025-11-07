Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області можна отримати у вигляді спеціальних наборів, до яких входить різноманітна їжа.

У Дніпрі продовжується надання безкоштовних продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб, що відповідають певним категоріям, пише Politeka.net.

Ініціатива реалізується Департаментом соціальної політики Дніпровської міської ради.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі надаються у вигляді великих харчових боксів, що містять основні продукти тривалого зберігання. До складу таких наборів входять м’ясні та рибні консерви, паштет, готові страви з тушкованим м’ясом, чай, кава, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед і джем.

Подібні набори допомагають забезпечити людину або родину необхідним запасом продуктів на певний період, зменшуючи потребу в щоденному пошуку їжі.

Отримати безкоштовні набори для ВПО у Дніпрі можуть окремі категорії громадян, зокрема:

люди з інвалідністю;

особи похилого віку;

матері з дітьми;

діти віком від 3 до 18 років;

законні представники, які супроводжують дітей, недієздатних або частково дієздатних осіб.

Окрім цього, допомога передбачена для переселенців, які проживають у місцях тимчасового компактного розміщення — шелтерах або гуртожитках, визначених міською владою як офіційні пункти проживання ВПО.

Право на отримання наборів мають також внутрішньо переміщені особи, що перебувають на обліку в Дніпровському міському центрі соціальних служб і користуються там послугами кризового або екстреного втручання.

Окремо зазначається, що переселенці, які нещодавно прибули до Дніпра, вперше оформили довідку ВПО та проживають у місцях тимчасового розміщення, теж можуть отримати продуктовий набір. У цьому випадку допомога надається одноразово.

