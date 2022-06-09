У Кривому Розі затримана жінка, яка підтримувала і поширювала «русский мир».

Про це повідомили у прес-службі відомства.

Так, як з'ясували співробітники СБУ, жінка була переселенкою і мали радикальні проросійські погляди. Цим скористалися кремлівські агенти і запропонували їй співпрацю. Спецслужби рф створили спільноти в Viber, а адміністратором призначили свою нову підопічну.

"Блогерка" публікувала там контент, в якому виправдовувалася агресія рф в Україні, а звірства в Бучі та інші військові злочини російської армії, ховалися. Деякі дії військових навпаки героїзувалися. Враховуючи величезні охоплення української та закордонної аудиторії, адміністратору вдавалося створювати викривлену картину того, що відбувається в Україні.

Сама ж "блогер" каже, що нібито шкодує про зроблене. Дніпропетровською обласною прокуратурою їй оголошено про підозру і незабаром підозрювана постане перед судом.

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