У Кривому Розі затримана жінка, яка підтримувала і поширювала «русский мир».
Про це повідомили у прес-службі відомства.
Так, як з'ясували співробітники СБУ, жінка була переселенкою і мали радикальні проросійські погляди. Цим скористалися кремлівські агенти і запропонували їй співпрацю. Спецслужби рф створили спільноти в Viber, а адміністратором призначили свою нову підопічну.
"Блогерка" публікувала там контент, в якому виправдовувалася агресія рф в Україні, а звірства в Бучі та інші військові злочини російської армії, ховалися. Деякі дії військових навпаки героїзувалися. Враховуючи величезні охоплення української та закордонної аудиторії, адміністратору вдавалося створювати викривлену картину того, що відбувається в Україні.
"Його слова - порожній звук": Кулеба нагадав, як Макрон і Шольц вже ставали жертвами обману путіна
14-річна дочка Кошового з "Квартал 95" за кордоном вразила зовнішністю: "Неймовірно красива"
Кремль ще має сили для просування: міністр Резніков розкрив, скільки бійців ЗСУ гине щодня
Китай не допоможе рф: санкції ЄС і США залишать росію без телефонів і ноутбуків, подробиці
Невдалий штурм і фактично знищена бригада: стало відомо про нові провали росіян
Сама ж "блогер" каже, що нібито шкодує про зроблене. Дніпропетровською обласною прокуратурою їй оголошено про підозру і незабаром підозрювана постане перед судом.
Нагадаємо, люди масово прийшли провести Героя в останню путь: кадри жалобної церемонії на Дніпропетровщині.
Також у Дніпрі влаштували феєрверк під час комендантської години: відео свавілля.
Крім того, ціни на гречку злетіли до небес у Дніпрі: скільки коштує найдешевша.