У Дніпрі співробітники Служби безпеки України виявили і затримали агента Кремля.
Про це передавати речник СБУ Артем Дехтяренко.
Диверсант збирав дані про розташування об'єктів мобільного зв'язку та українських військових підрозділів. Зрадник мав допомагати окупантам у коригуванні вогню.
За його словами, комунікацію російський агент вів через прокремлівського блогера, у якого понад 300 тисяч підписників.
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За свою " роботу "чоловік просив" посаду " в окупаційній адміністрації в разі захоплення регіону. Цьому мав посприяти його публічний "зв'язковий".
Також зрадника виявили в Донецькій області. А в Житомирській області знешкодили групу російських агентів, які поширювали пропагандистську інформацію.
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