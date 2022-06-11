У Дніпрі співробітники Служби безпеки України виявили і затримали агента Кремля.

Про це передавати речник СБУ Артем Дехтяренко.

Диверсант збирав дані про розташування об'єктів мобільного зв'язку та українських військових підрозділів. Зрадник мав допомагати окупантам у коригуванні вогню.

За його словами, комунікацію російський агент вів через прокремлівського блогера, у якого понад 300 тисяч підписників.

За свою " роботу "чоловік просив" посаду " в окупаційній адміністрації в разі захоплення регіону. Цьому мав посприяти його публічний "зв'язковий".

Також зрадника виявили в Донецькій області. А в Житомирській області знешкодили групу російських агентів, які поширювали пропагандистську інформацію.

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