У Дніпрі та області уже добу продовжуються пошуки 15-річного Кирила Калити.
Про це повідомляють правоохоронні органи.
12 червня близько 20.00 неповнолітній хлопець пішов з місця мешкання в місті Підгородньому Дніпровського району та до теперішнього часу не повернувся.
Прикмети: зріст близько 170 см, коротке русяве волосся, тіло худорлявої будови, карі очі.
Хлопець був одягнений в чорні штани та синю спортивну кофту.
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Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування Кирила Калити, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (96) 884-83 94.
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