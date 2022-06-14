В войне с российскими захватчиками погиб криворожский шахматист Сергей Неустроев. О смерти украинского воина сообщается на портале "Ангелы спорта".

После полномасштабного вторжения рф 24 февраля Сергей служил в разведывательном взводе 96-го пехотного батальона 60-й отдельной пехотной бригады.



Сердце 31-летнего мужчины остановилось 12 июня, когда он пытался спасти побратимов. Он дал возможность спастись пехоте, а сам погиб от рук российских оккупантам. Пока Неустроев воевал, дома за него волновались мама, сестра и невеста, с которой он так и не успел создать семью.

Украинский шахматист является воспитанником криворожской ДЮСШ №3. В свое время работал в крупнейшей металлургической компании в мире "Арселор Миттал", которая располагает комбинатом в Кривом Роге. После чего перебрался в литовскую компанию RNDV Industries, которая оказывает услуги в области технической изоляции и строительных лесов.

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