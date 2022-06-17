16 червня на Слобожанському проспекті, 90, трапилася аварія.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу патрульної поліції.

Тут водій маршрутки № 31 збив дівчинку 2017-го року народження, яка йшла по переходу разом з мамою.

Інцидент стався, коли машина повертала вправо на вулицю Байкальську. На місце приїхали патрульні та медики. Дитину доставили в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою і травмою хребта.

Всі деталі з'ясовує слідчий по ДТП.

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