Медики ведуть боротьбу за життя двох жителів Дніпропетровської області, які стали жертвами вибуху ворожого боєприпасу.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію, під Кривим Рогом дві людини отримали важкі поранення, піднявши з землі боєприпаси, що не розірвалися.

Зараз вони знаходяться у важкому стані.

Додамо, що за вчорашній день на території Апостолового рятувальники знайшли понад 70 нерозірваних елементів від касетних снарядів.

У свою чергу голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що в ніч на п'ятницю, 24 червня, російські окупанти обстріляли Гречаноподівську і Широківську громади в Дніпропетровській області.

За його словами, окупанти вели вогонь з РСЗВ Ураган. Постраждалих в результаті обстрілу немає. У Широківській громаді є руйнування.

Також повідомлялося, що Філатов розповів про проблему, що склалася в Дніпропетровській області.

Крім того Politeka.net писала, що нафтобазу на Дніпропетровщині гасили майже п'ять днів.

Ворожа атака забрала життя трьох людей.

Нагадаємо також, що Politeka.net повідомляла про дівчинку, яка провалилася у вигрібну яму, поки її батьки пиячили в компанії друзів.