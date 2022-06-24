Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію, під Кривим Рогом дві людини отримали важкі поранення, піднявши з землі боєприпаси, що не розірвалися.

Зараз вони знаходяться у важкому стані.

коронавірус, лікарня

Додамо, що за вчорашній день на території Апостолового рятувальники знайшли понад 70 нерозірваних елементів від касетних снарядів.

У свою чергу голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що в ніч на п'ятницю, 24 червня, російські окупанти обстріляли Гречаноподівську і Широківську громади в Дніпропетровській області.

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С-400, ракети, обстріл, російська армія

За його словами, окупанти вели вогонь з РСЗВ Ураган. Постраждалих в результаті обстрілу немає. У Широківській громаді є руйнування.

Також повідомлялося, що Філатов розповів про проблему, що склалася в Дніпропетровській області.

Крім того Politeka.net писала, що нафтобазу на Дніпропетровщині гасили майже п'ять днів.

Ворожа атака забрала життя трьох людей.

Нагадаємо також, що Politeka.net повідомляла про дівчинку, яка провалилася у вигрібну яму, поки її батьки пиячили в компанії друзів.