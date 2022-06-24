У Дніпрі шанувальник "русского міра" змалював пам'ятник загиблим бійцям Другої світової війни і війни з рф.
За інформацію про вандала вже оголошена нагорода в 10 000 грн, передає Дніпровська Панорама, посилаючись на пост Олексія Безуглого у Facebook.
За наявною інформацією, ввечері 23 червня невідомий чоловік змалював рашистськими літерами Z меморіал загиблим бійцям. Вандал "засвітився" на камерах відеоспостереження, проте злочин він скоював у толстовці з капюшоном, яка приховувала обличчя.
За будь-яку інформацію про вандала оголосили нагороду в 10 000 грн.
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"Оголошується нагорода 10000 грн. за інформацію про особу, яка вчинила акт вандалізму на Меморіалі загиблим бійцям Другої світової війни та війни з Росією. Також прошу вас повідомляти інформацію про осіб, які «люблять» руzzкий світ і живуть серед нас. Вони нас жаліти не будуть", - пише Олексій Безуглий.
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