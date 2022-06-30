Так, за словами Кіма, невідомі від його імені дзвонять і просять грошей, пише Politeka.net.

"З якогось лівого номера дзвонять і просять допомогу. Офіційно кажу: я ні в кого, нічого не прошу, у нас все є, ми намагаємося і справляємося. Я не можу нікому дзвонити або від мене ніхто не може дзвонити і просити грошей. Ми з'ясували цей номер, він у Дніпрі зареєстрований. Передаю привіт офісникам з Дніпра. Пацани, займайтеся росіянами, забирайте у них гроші, не чіпайте наших, Європу, не треба", - заявив Кім, попередивши, що в іншому випадку доведеться лаятися.

Також Віталій Кім попередив тих, хто не може знайти спільну мову на території Миколаївщини.

"Якщо хтось буде лаятися за урожай і ви не сіли за стіл переговорів, буде як в казці про двох жадібних ведмежат: забереться на ЗСУ і зробиться їм хлібець», - звернувся до фермерів Кім, запропонувавши їм сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, після вибуху на Дніпропетровщині почалася пожежа - окупанти знищили склад з 40 тоннами зерна.

Нагадаємо, раніше Politeka.net писала, що чекає Путіна в разі наступу на Дніпро.

Крім того Politeka.net писала, що нафтобазу на Дніпропетровщині гасили майже п'ять днів.