Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ніч затяжних тривог і обстрілів... Російські війська ударили по двох районах області - Нікопольському та Криворізькому", — повідомив очільник ОВА.
Червоногригорівську громаду окупанти накрили з "Градів", випустивши до 20 снарядів. Та, на щастя, минулося без жертв та руйнувань.
У селі Ганнівка Широківської громади ворожим обстрілом пошкодило електромережі та газовід. У Зеленодольській громаді ворог знов поцілив по Великій Костромці. Кілька вулиць без світла. Людей не зачепило. В інших районах області на цю хвилину спокійно.
Також Резніченко показав наслідки удару окупантів в ніч на 22 червня по ліцею №1 в Апостоловому, який реконструювали і відкрили для дітей у 2020-му році.
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В Апостоловому тоді було зафіксовано аж сім «прильотів».
«Ракети поцілили по трьох школах міста. Вони зруйновані. Пошкоджені житлові будинки поряд. На місці працюють рятувальники. Попередньо, 8 людей поранені», - повідомляв Резніченко.
Нагадаємо, ситуація у Нікополі погіршується, зроблено заяву щодо виїзду.
Також повіомлялось про страшну ДТП на Дніпропетровщині за участю автобуса.
Крім того Politeka.net писала, що кількість жертв удару по Дніпропетровщині зростає.