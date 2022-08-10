За словами лікарів, для цього пологового це перша трійня за останні 25 років. Про це повідомили в міській раді.

Найменшого малюка з вагою 1 600 грамів назвали Міроном. Тимур народився з вагою 2 150 грамів, а Дамір — 2 300 грамів.

Як зізнається мама хлопчиків, 30-річна Оксана Гасанова, вона довго не могла повірити в те, що стане мамою одразу трьох хлопців.

«Про вагітність я дізналась 25 грудня за допомогою тесту. Не повірила спочатку, думала, що бракований тест, тож пішла здавати кров. Про те, що я стану мамою аж трьох дітей дізналась від лікаря і не могла повірити. Була шокована, бо не очікувала настільки велике поповнення, хоча у моєї рідні є двійні. Сама вагітність проходила добре та легко, ніяких проблем не було», — розповіла Оксана.

Наразі з малюками все гаразд, у них гарний апетит та розвиток.

«Народилось три хлопчики — три майбутні воїни та захисники України. Матуся пройшла з нами всі етапи, ми доклали всіх зусиль, аби допомогти їй зберегти цю вагітність. Ми пильно стежили за розвитком діточок, адже така вагітність — це складний процес як і для матері, так і для дітей. І вже коли один із хлопчиків сказав «хлопці, давайте вже на вихід, бо мені тут погано», то нам довелось оперувати Оксану майже в ургентному порядку», — зазначила завідувачка пологового відділення.

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