По словам врачей, для этого родильного это первая тройня за последние 25 лет. Об этом сообщили в городском совете.

Младшего малыша с весом 1 600 граммов назвали Мироном. Тимур родился с весом 2 150 граммов, а Дамир – 2 300 граммов.

Как признается мама мальчиков, 30-летняя Оксана Гасанова, она долго не могла поверить в то, что станет мамой сразу троих мальчишек.

«О беременности я узнала 25 декабря с помощью теста. Не поверила сначала, думала, что бракованный тест и пошла сдавать кровь. О том, что я стану мамой троих детей узнала от врача и не могла поверить. Была шокирована, потому что не ожидала столь большого пополнения, хотя у моей родни есть двойни. Сама беременность проходила хорошо и легко, никаких проблем не было», – рассказала Оксана.

Сейчас с малышами все хорошо, у них хороший аппетит и развитие.

«Родилось три мальчика — три будущих воина и защитника Украины. Мамочка прошла с нами все этапы, мы приложили все усилия, чтобы помочь ей сохранить эту беременность. Мы внимательно следили за развитием детишек, ведь такая беременность — это сложный процесс как для матери, так и для детей. И когда один из мальчиков сказал «ребята, давайте уже на выход, потому что мне здесь плохо», то нам пришлось оперировать Оксану почти в ургентном порядке», — отметила заведующая родильным отделением.

Напомним, жители Днепропетровщины сбежали за границу и придумали, как заработать на войне.

Также сообщалось, что на Днепропетровщине предупредили о новом "трюке" оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала об обстоятельствах трагедии в Днепре.