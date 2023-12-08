У Дніпрі тисячі покупців, очікуючи відкриття секонд-хенду, викликали ажіотаж, який досяг свого апогею у вигляді виламаних дверей.

Про це повідомляє Відкритий, посилаючись на інформацію з Telegram-каналу "Труха Днепр".

Зафіксовано, що камери відеоспостереження зафіксували практично два десятки чоловіків і жінок, які чекали на відкриття магазину. Із миттєвістю, коли двері розчинилися, тисячний натовп безперервно почав входити всередину. Штовханина призвела до того, що двері зламалися.

Схожі "штурми" секонд-хендів регулярно відбуваються перед поставкою нового товару.

Нещодавно Politeka писала, що крадій виніс 350 кілограмів продуктів з овочевої бази.

21 листопада, за погодженням із Жовтоводською окружною прокуратурою, чоловікові повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

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Під час обшуку в її місці проживання був вилучений мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. На даний момент за клопотанням прокурора підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.