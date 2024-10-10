За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр землетрусу знаходився на глибині восьми кілометрів. Він стався приблизно за вісімнадцять кілометрів на північний захід від Кривого Рогу, а також за шість кілометрів на схід від Лозуватки. Місцеві жителі повідомляли про легкі коливання, але, на щастя, серйозних пошкоджень чи травм не зафіксовано.

Цей інцидент став нагадуванням про потенційні сейсмічні ризики в Україні. Сейсмологи раніше визначили найнебезпечніші регіони, де ймовірність землетрусів є вищою. Олександр Кендзера, зазначив, що найбільші сейсмічні впливи можуть спостерігатися на південно-заході Одеської області, де потужність землетрусів може досягати 8 або навіть 9 балів за десятибальною шкалою.

Проте подібні явища показують, що хоч ми живемо у регіоні, який не є надто чутливим до сейсмологічних змін, та все ж варто враховувати ймовурну небезпеку, наприклад, при будівництві нових об'єктів. Олександр Кендзера наголосив, що в Україні важливо проводити оцінки ризиків не тільки для новобудов, але й для вже існуючих споруд.