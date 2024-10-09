Колишній посадовець пішов із життя у віці 47 років через серйозні проблеми зі здоров'ям.

Сьогодні, 9 жовтня, у театрі опери і балету Дніпра проходить церемонія прощання з Михайлом Лисенком — колишнім заступником міського голови та депутатом місцевих рад.

Як повідомляє видання "Наше місто", сотні людей прийшли, щоб вшанувати пам’ять колишнього посадовця. Але навіть у цей скорботний момент Дніпро не уникнуло повітряної тривоги та звуків вибухів.

На церемонії прощання зібралися не лише колеги та друзі, але й звичайні громадяни. Серед присутніх був і міський голова Дніпра Борис Філатов.

Нагадаємо, що раніше Філатов зазначав, що ймовірною причиною смерті Михайла Лисенка став інфаркт. Як повідомив мер Дніпра, він помер у кареті швидкої допомоги, не приходячи до тями, попри зусилля лікарів. Філатов також зазначав, що Лисенко переніс не один інфаркт і намагався боротися з проблемами зі здоров’ям на фоні постійних стресів від кримінальних переслідувань, обшуків та судів.

Нагадаємо, що після окупації Криму, з 2015 року, Лисенко почав працювати в Дніпровській міськраді, згодом ставши директором департаменту благоустрою та інфраструктури, а також заступником мера.

У червні 2023 року Михайла Лисенка тимчасово усунули з посади заступника міського голови Дніпра. Офіційні причини кадрових змін були пов’язані з неналежним станом укриттів у місті.

Додатково, у квітні 2024 року у Красногвардійському районному суді розглядалася справа про розкрадання бюджетних коштів на ремонті Центрального мосту, у якій Лисенко є підозрюваним. А вже в травні 2024 року стало відомо, що він склав повноваження депутата обласної ради.

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