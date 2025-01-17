Дізнайтеся, як отримати психологічну допомогу спеціалістів безкоштовно у Дніпрі.
Як у Дніпрі безкоштовно отримати психологічну допомогу:
Програма СЕТА – програма підтримки людей, що переживають сильний стрес внаслідок війни.
Всеукраїнська волонтерська ініціатива «Небайдуже» - досвідчені українські психологи i психотерапевти надають безкоштовну i конфіденційну психологічну допомогу.
Центр психологічної підтримки «ОбійМи» - ініціатива психологів-волонтерів для допомоги людям, що зазнали стресу внаслідок війни та переселення.
Благодійний фонд ментального здоров’я UA Mental Help.
«Хаб стійкості» - психотерапевтична допомога, яка є частиною платформи «Хаб стійкості». Сервіс створени для психологічної підтримки українців у кризовий час.
GoToHelp. - платформа для людей, що потребують екстреної психологічної допомоги «тут і зараз».
Teplo. - додаток, де українці можуть отримати консультацію психолога безкоштовно;
Громадська організація "Форпост"захищає права та надає кваліфіковані послуги в сфері ментального здоров'я.
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