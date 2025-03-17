У Дніпрі та області з 18 березня заплановано масові графіки відключення світла, названо адреси.

18 березня у Дніпрі та області пройдуть планові відключення електроенергії, передає Політека.

Про це повідомляє «ПЕЕМ «ЦЕК», посилаючись на затверджені графіки.

Обмеження подачі світла торкнеться окремих районів Дніпра та області, у деяких місцях відключення триватиме до дев'ятої години.

З 08:00 до 17:00 – вулиці Автобуду (1, 3, 5, 6, 6К, 7-21 непарні), Академіка Янгеля (61-81 непарні), Домотканська (7), Софіївська (4-6, 8, 12, 14, 16), 10 .

У Зарічному за адресою Захисників України (6).

Додатково вул. Будівельників (38, 47, 49, 51), Гімназична (2А), Національної гвардії України (1, 1Г, 3, 5, 7), Саксаганська (1, 1А, 1Г, 2-18, 20, 63Г, 87Г), Спортивні (2, 4 , 14А, 15, 16, 18, 20, 22), Яворницького (6), Березнева (54-60 кратні двом, 97-105 непарні), пров. Затишний (1-8), Мальовничий (1-8), Привокзальний (2-8 парні, 8А, 10, 12), Яблуневий (1-7 не кратні двом).

З 08:30 до 16:00: Захисників України (9-15 не кратні двом), Центральна (37А, 39).

З 10:00 до завершення робіт: бульвар Миру (13, 15Б), Аграрно (36А), Степова (2, 4, 4А, 6-10, 12, 13, 15, 16, 27).

У селах Широке та Вільне: обмеження торкнуться Квіткової (1, 1А), Садової (13, 28, 30), Миру (1, 4, 6, 9, 11-13, 15, 15А, 17, 20А, 21, 25-27), Степової.

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