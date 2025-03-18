Метеорологи склали детальний прогноз погоди у Дніпрі на 19 березня, дізнайтесь, до чого потрібно готуватися.

Синоптики підготували новий прогноз погоди на 19 березня у Дніпрі , очікується мінлива хмарність, буде досить тепло, але з деякими особливостями, повідомляє Політека.

Вранці небо буде ясним, а вдень з'явиться сонце. За даними sinoptik.ua, хмарність посилиться у першій половині дня.

"У Дніпрі ясна погода триматиметься із завидною постійністю, хоча вдень можлива нетривала окупація неба хмарами. Без опадів", - зазначають метеорологи.

Температура вночі 19 березня знизиться до -3°C, а вдень сягне +6°C. Очікується північно-західний вітер із швидкістю до 3,3 м/с.

Фахівці попереджають про можливе похолодання першого місяця весни, тому варто підготуватися до невеликого похолодання.

Хоча різких стрибків не прогнозується, весняні дні можуть бути мінливими.

До кінця тижня буде потепління – денні коливання досягнуть +12…+14°C, а до вихідних стовпчики термометрів можуть піднятися до +16°C.

Нічні температури варіюватимуться від +2 до +9°C, створюючи комфортні умови для любителів прохолодної весни.

Однак з 17 числа повітря буде прохолодним, і добові показники становитимуть близько +10°C. Найбільш помітне похолодання можливе в період з 18 по 20 число: вночі опуститься до +2...+4°C, а вдень не перевищить +6...+8°C.

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