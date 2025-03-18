Синоптики підготували новий прогноз погоди на 19 березня у Дніпрі , очікується мінлива хмарність, буде досить тепло, але з деякими особливостями, повідомляє Політека.

Вранці небо буде ясним, а вдень з'явиться сонце. За даними sinoptik.ua, хмарність посилиться у першій половині дня.

"У Дніпрі ясна погода триматиметься із завидною постійністю, хоча вдень можлива нетривала окупація неба хмарами. Без опадів", - зазначають метеорологи.

Температура вночі 19 березня знизиться до -3°C, а вдень сягне +6°C. Очікується північно-західний вітер із швидкістю до 3,3 м/с.

Фахівці попереджають про можливе похолодання першого місяця весни, тому варто підготуватися до невеликого похолодання.

Небо, хмари

Хоча різких стрибків не прогнозується, весняні дні можуть бути мінливими.

До кінця тижня буде потепління – денні коливання досягнуть +12…+14°C, а до вихідних стовпчики термометрів можуть піднятися до +16°C.

Нічні температури варіюватимуться від +2 до +9°C, створюючи комфортні умови для любителів прохолодної весни.

Однак з 17 числа повітря буде прохолодним, і добові показники становитимуть близько +10°C. Найбільш помітне похолодання можливе в період з 18 по 20 число: вночі опуститься до +2...+4°C, а вдень не перевищить +6...+8°C.

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