У березні 2025 року подорожчання круп у Дніпрі відобразилося на цінниках у різних супермаркетах міста, повідомляє Politeka.

Наприклад, середній ціник на довгий рис (1 кг) склала 58,93 грн, що на 0,73 більше з лютого 2025 року, коли середня ціна була 58,24. Поточні ціни на цей продукт варіюються в різних супермаркетах: у мережі Ашан рис довгий (1 кг) коштує 68,10 грн, у Мегамаркеті — 59,20, а в Метро — 49,50. У лютому 2025 року цінники були трохи нижчими, зокрема в Метро вони становили 50,70, а в Мегамаркеті — 55,93 . Аналізуючи індекс споживчих цін на цей товар, можна побачити, що вартість на нього стабільно коливалася між 58,20 гривень і 59,30 на початку березня.

Також у березні 2025 року цінник на довгий пропарений рис (1 кг) склала 68,00, з коливанням у різних мережах: в Ашані він коштує 93,50, у Мегамаркеті — 60,60, а в Метро — 49,90. Порівняно з лютим 2025 року, коли середній цінник на цей продукт була 67,21, у березні вона зросла на 0,83.

Не менш суттєво подорожчала гречка - 1 кг коштує від 28,90 грн в Ашані до 44,60 у Мегамаркеті, із середньою вартістю 34,47. Вартість рису круглого 1 кг також збільшилася до 74,05 гривень, а на манку Хуторок 800 гр — до 31,51.

Загалом, така інформація свідчить про подорожчання круп у Дніпрі. Тож українцям радять більш ретельно ставитися до покупок, щоб зберегти свої гроші.

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