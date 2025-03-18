Українцям розповіли, коли у Дніпрі та Дніпропетровській області закінчиться опалювальний сезон.

Остаточна дата закінчення опалювального сезону у Дніпрі та Дніпропетровській області залежить від погодних умов, передає Політека.

Через можливі нічні заморозки та короткочасні похолодання міська влада коригуватиме строки відключення тепла, щоб забезпечити комфортні умови для мешканців.

Як повідомляє Politeka, це відбудеться, коли середньодобова температура повітря стабільно перевищуватиме +8°C протягом трьох днів.

Більше ніж 85% житлових будинків у місті отримують тепло від котелень КП Теплоенерго. Цього року значних проблем із теплопостачанням не зафіксовано.

Попередньо закінчення опалювального сезону в Дніпрі у 2025 році заплановане на кінець березня. Проте точна дата залежатиме від температурних показників.

Рішення щодо припинення подачі тепла ухвалює місцева влада, враховуючи кліматичні умови, будівельні норми, санітарні вимоги та правила експлуатації тепломереж.

У Кам’янському (Дніпропетровська область) вже готуються до відключення батарей. Відповідно до рішення міської ради, це заплановано на 24 березня, за умови, що середньодобова температура повітря протягом трьох діб перевищуватиме +8°C.

Аналогічне рішення ухвалила Павлоградська міська рада: з 1 квітня 2025 року теплопостачання у місті буде припинено через стабільне підвищення температури. Це стосується як житлового фонду, так і об’єктів соціально-культурної сфери. Водночас закладам освіти, медицини та культури рекомендують коригувати терміни враховуючи погодні умови.

У Кривому Розі також готуються до завершення опалювального сезону, проте точна дата відключення тепла залежатиме від показників погоди. До кінця березня всі котельні підприємства продовжуватимуть працювати у штатному режимі.

Варто зазначити, що терміни подачі та припинення теплопостачання визначаються Правилами надання послуг з теплопостачання (пункт 8), затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 830 від 21 серпня 2019 року.

Місцевим жителям рекомендується слідкувати за офіційними повідомленнями місцевої влади та комунальних служб, щоб отримати актуальну інформацію про закінчення опалювального сезону у місті.

Щоб дізнатися точну дату відключення батарей у вашому районі, рекомендується стежити за прогнозами погоди та офіційними повідомленнями.

На даний момент у регіоні батареї працюють стабільно, за винятком будинків, де проводяться ремонтні роботи або трапилися аварії. Точну дату завершення опалювального сезону в Дніпрі та області буде оголошено додатково.

З огляду на підвищення середньодобової температури, у місті найближчим часом можливе поступове відключення тепла. Минулого року це сталося 28 березня.

Куди звертатися, якщо в квартирі холодно після закінчення опалювального сезону у Дніпрі?

Якщо після відключення температура в оселі опустилася нижче +18°C, мешканцям варто звернутися до таких служб:

абонентської служби постачальника тепла,

балансоутримувача будинку,

аварійної служби за номером 736-10-02.

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