Українцям розповіли про ціни на квартири в Дніпрі, стало відомо, чи зміниться вартість навесні 2025 року.

Навесні 2025 року ринок нерухомості традиційно пожвавлюється, дізнайтеся про ціни на квартири у Дніпрі на початку весни, передає Політека.

Рієлтори відзначають, що попит залишається високим через розвинену інфраструктуру міста та близькість до зони бойових дій, звідки прибувають переселенці. Це сприяє активності на ринку нерухомості.

Попри нестабільну ситуацію в країні, кількість пропозицій поступово збільшується. Протягом останніх шести місяців на вторинному ринку спостерігається зниження на 9%, тоді як вартість житла в новобудовах, навпаки, зросла на 6%.

У порівнянні з іншими містами України ціни на квартири у Дніпрі залишаються на середньому рівні і значно нижчими, ніж у Києві, Одесі та західних регіонах, передає Політека.

Скільки коштує оренда житла?

Вартість оренди залежить від деяких факторів, зокрема, розташування, типу та стану будинку, попиту та пропозиції, типу, наявності паркування тощо.

Орендувати квартиру у місті можна починаючи з 10 000 до 19 000 гривен місяць, в залежності району та умов житла.

Середній прайс на купівлю 1-кімнатної квартири:

Соборний район – $43 500, Шевченківський – $33 500, Центральний – $32 500,

Індустріальний – $30 800, Амур-Нижньодніпровський – $28 300, Чечелівський – $26 300, Новокодацький – $24 000.

Ринок нерухомості у регіоні залишається стабільним, хоча прайс суттєво відрізняються з урахуванням району.

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