Українцям розповіли, як отримати грошову допомогу в Дніпрі та яким критеріям потрібно відповідати.

Грошову допомогу в Дніпрі можна отримати в рамках проєкту від австрійської благодійної організації, повідомляє Politeka.

Підтримка буде надаватися внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на оренду будинку та інші потреби.

У 2025 році українці, які мешкають у регіоні, зможуть отримати фінансову підтримку від австрійської благодійної організації «Карітас».

Вона призначена для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і спрямована на покриття витрат на оренду нерухомості та інші нагальні потреби.

Проєкт «Haven» охоплює Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області. Він передбачає: грошову допомогу в Дніпрі у відновленні будинків, пошкодженого внаслідок війни, утеплення будинків, забезпечення твердим паливом на зимовий період.

Крім цього, переселенцям надаватиметься фінанси для оренди житла.

Всі кошти на реалізацію проєкту були зібрані завдяки пожертвам громадян Австрії.

Грошова допомога в Дніпрі можуть отримати громадяни з низьким рівнем доходу, якщо на одну особу в родині він не перевищує 6,32 тисяч грн.

Також пріоритет надається багатодітним сім’ям, одиноким батькам, людям з інвалідністю, особам похилого віку.

За детальнішою інформацією можна звертатися на гарячу лінію: 0 800 336 734 (пн–пт, 09:30–16:00).

Програма триватиме до кінця вересня 2025 року, тож жителі Дніпропетровської області мають можливість скористатися цією підтримкою для покращення умов проживання.

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