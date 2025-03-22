У березні 2025 року відбулося подорожчання м'яса в Дніпрі, повідомляє Politeka.

Так, середній цінние на яловичину ребра склав 189,95 грн за кілограм, що на 14,50 більше, ніж у лютому. У магазинах Ашан вона продається за 168,90, а в Мегамаркет — за 211,00.

Цінник на курятину також підвищився. Курятина стегно в Мегамаркеті коштує 136,80 гривень за кілограм, а в Novus – 124,00. Середня вартість на курятину на кінець березня 2025 року склала 130,40 грн, що на 14,73 більше, ніж місяць тому. Що стосується курятини гомілки, її вартість за кг склала 86,10 гривень, що теж зросла на 6,60 у порівнянні з лютим.

Не залишилися без змін і ціни на свинину. Свинна грудинка коштує 185,20 грн за кілограм, що на 5,90 більше за лютий. В Ашан свинна грудинка продається за 169,90 гривень, в Мегамаркет — за 200,40. Щодо свинини підчеревини, її вартість зросла до 192,05, а в Мегамаркеті та Novus ціни варіюються від 189,00 до 195,10 за кілограм.

Ці зміни в ціні м'ясних продуктів є відображенням загального подорожчання м'яса в Дніпрі. Ці тенденції позначаються на покупках населення, через що багато людей задумуються про дещо менші витрати на продукти.

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