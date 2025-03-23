Погода з 24 по 30 березня у Дніпрі погода прогнозується з невеликими дощами, синоптики говорять про невелике потепління.

Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 24 по 30 березня обіцяє комфортні температури вдень, але з середини місяця очікується похолодання, повідомляє Політека.

У понеділок 24 березня буде ясна погода у Дніпрі, без опадів, але вже у вівторок буде похмуро, сонце не з'являтиметься у небі до кінця тижня, повідомляється на сайті meteo.

Повітря у цей період буде вдень від +14 до +19, вночі +5...+8 градусів.

За даними Politeka, майбутній тиждень з 24 по 30 числа в Україні буде відносно теплим, проте в середині березня можливі похолодання.

Жителів не довго радуватиме сонячне небо, адже умови залишаться приємними для прогулянок. За словами синоптиків, тепло протримається до кінця місяця.

Однак, незважаючи на сприятливі прогнози, варто бути готовими до можливих коливань температури. Потрібно підготуватися до можливого похолодання.

Великих перепадів не очікується, весняні дні можуть бути непередбачуваними, тому треба готуватися до короткочасних змін.

Весна 2025 року буде трохи теплішою на 1-2 градуси порівняно з нормою. Синоптики прогнозують більш сухі умови, особливо у північних областях країни.

Очікується дефіцит опадів, у травні ситуація, ймовірно, збережеться, адже опади можуть бути на третину менше, ніж зазвичай.

У третій декаді місяця температура знову підніметься до +11...+13, а 30-31 числа, за прогнозами, очікується рекордні +19.

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