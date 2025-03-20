Синоптики склали свіжий прогноз погоди у Дніпрі на 21 березня, українцям розповіли, чого очікувати цієї п'ятниці.

За даними метеорологів, 21 березня у Дніпрі буде сонячна та тепла погода , повідомляє Політека.

Зранку та до вечора буде безхмарна погода. За інформацією sinoptik.ua, хмарність посилиться у другій половині дня.

«Весь день небо у Дніпрі буде ясним, і хмари не затьмарять його своєю присутністю. Без опадів», - зазначають фахівці.

Температура вночі опуститься до +4°C, а вдень повітря прогріється до +11°C.

21 березня триматиметься слабкий західний і північно-західний вітер зі швидкістю до 2 м/с.

Синоптики також попереджають про можливе похолодання у середині місяця, тому рекомендується бути готовими до змін.

Різких температурних стрибків не передбачається, весняні дні можуть бути мінливими.

Хоча різких стрибків не прогнозується, весняні дні можуть бути мінливими.

До кінця тижня очікується потепління – денні коливання досягнуть +12…+14°C, а до вихідних стовпчики термометрів можуть піднятися до +16°C.

Нічні температури варіюватимуться від +2 до +9°C, створюючи комфортні умови для любителів прохолодної весни.

З 17 числа повітря буде прохолодним, і добові показники становитимуть близько +10°C. Найбільш помітне похолодання можливе в період з 18 по 20 число: вночі опуститься до +2...+4°C, а вдень не перевищить +6...+8°C.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, на Дніпропетровщині різко подорожчає проїзд: про які суми йдеться.

Також Politeka повідомляла про удар Чорнобиля: дрон пошкодив саркофаг реактора АЕС, момент атаки потрапив на відео.

Крім того, Politeka інформувала, як безкоштовно здобути очки: хто отримає допомогу.