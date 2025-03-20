У Дніпрі та області з 21 березня заплановано масові графіки відключення світла, дізнайтеся, де не буде електрики.

У Дніпрі та області 21 березня будуть введені планові графіки відключення світла, повідомляє Політека.

Протягом дня та до кінця робочого тижня енергетична компанія «ЦЕК» проводитиме технічні роботи. В результаті частина жителів тимчасово залишиться без електропостачання.

Графіки відключення світла у Дніпрі 21 березня, названі адреси, де з 08:00 до 17:00 не буде електрики:

"Шановні споживачі! Повідомляємо, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, 20-21 числа з 09:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами", - йдеться у повідомленні ЦЕК.

Названо вулиці: Мирослава Скорика: 1; Квартальна: 29; пр-т. Богдана Хмельницького: 125.

У компанції подякували за розуміння та вибачились за тимчасові незручності.

На 21 березня заплановано графіки відключення світла з 08:00 до 15:40 за адресами: Івана Богуна: 80, 80А/4, 82-92; провулок Азовський: 24; Мирний: 13, 13А, 15, 17-33, 35, 36-52 (парні); Молодіжний: 16-26, 28-34 (парні); вулиця Музейна: 1; Нова: 1Б; Об'їзна.

З 08:00 до 17:00 заплановано обмеження електрики на вулицях: Агатової: 1; Веселки: 3, 5, 10, 15, 18, 20, 20А, 22А, 24, 24А, 26, 26А, 32, 38, 38А, 40, 48, 96, 181, 211;

Дорога: 1, 1А, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 14, 16;

Солом'янська: 1, 2-14, 17, 18, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 35, 42, 54, 56, 104, 131Г;

Татарська: 8, 10, 118, 131, 131Г, 141, 143, 145, 154, 159, 163, 164Б, 165А, 167, 175, 177, 179;

Яхонтова: 1, 2, 4-8, 12, 12А, 12Б, 13, 20, 21, 25, 31, 33;

провулок Блакитний: 2-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;

Смарагдовий: 1-7, 9, 11, 12А, 13, 15-23, 25-33;

Фіалковий: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-41, 43, 44-60.

З 09:00 до 17:00 не буде:

вул. Квартальна: 29 та Мирослава Скорика: 1.

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