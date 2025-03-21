Надається грошова допомога на Дніпропетровщині літнім українцям, які відповідають кільком критеріям.

ООН продовжила програму підтримки пенсіонерів, надається грошова допомога на Дніпропетровщині та низці інших українських областей, повідомляє Politeka.net.

В першу чергу виплати надають людям похилого віку, що проживають у зонах активних або потенційних бойових дій, до середини 2025 року.

Повідомляється, що пенсіонерам, які відповідають умовам програми, надаються грошові нарахування від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Сума виплат становитиме різницю між 3 250 грн та пенсією, яку отримує особа.

Наприклад, якщо пенсія складає 3 100 грн, то доплата буде 150 грн (3 250 - 3 100 = 150 грн).

Надається грошова допомога на Дніпропетровщині та українцям похилого віку, що мешкають у Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Дані про таких пенсіонерів вже є в базі Пенсійного фонду, тому подавати додаткові заявки чи звертатися до Всесвітньої продовольчої програми або Пенсійного фонду не потрібно.

Підкреслимо, що агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) збільшило виплати українцям, які постраждали внаслідок воєнних дій з метою допомогти їм задовольнити нагальні потреби, зокрема, на тимчасове житло, харчування та предмети особистої гігієни.

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