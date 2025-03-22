Українцям розповіли, якою буде ця неділя, детальний прогноз погоди на 23 березня у Дніпрі складено синоптиками.

Метеорологи повідомили, якою буде погода в Дніпрі 23 березня, за даними синоптиків, цього дня очікується сонячний день, передає Політека.

Небо 23 березня буде захмарене до самого вечора, дощі не очікуються.

"У Дніпрі ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка протримається до самого вечора. Без опадів", - повідомляється на сайті Синоптик.

Температура повітря вночі становитиме від плюс 6 до +10 °С, а вдень прогріється до +10 °С.

Вітер південно-східний зі швидкістю до 2,5 м/с.

В області умови будуть такими ж, часом сонячно та без опадів, мінливий вітер до 2 м/с, вночі коливатиметься до +5 °С, вдень прогріється до +12 °С.

Жителів не радуватиме сонячне небо, адже у небі буде хмарно.

Потрібно підготуватися до можливого похолодання.

Великих перепадів не буде, весняні дні можуть бути непередбачуваними, тому треба готуватися до короткочасних змін.

Щодо тепла наприкінці цього тижня, то температура може зрости до +16°C, вночі буде від 2 до 9 градусів тепла, що створює умови для тих, хто любить прохолоду.

Весна 2025 року буде теплішою на 1-2 градуси порівняно з нормою. Синоптики прогнозують більш сухі умови, особливо в північних областях країни, фіксується дефіцит опадів, у травні ситуація, ймовірно, збережеться, їх може бути на третину менше, ніж зазвичай.

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