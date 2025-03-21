Подорожчання овочів у Дніпрі може відбутися через дефіцит якісної продукції та сезонні фактори, повідомляє Політека.

Як розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук для Главреду, ціни можуть зрости на 10-15%.

З початку березня їх вартість збільшується. Причини цього явища пояснюються кількома важливими факторами, зокрема високою інфляцією, впливом погодних умов та дефіцитом якісної продукції.

супермаркет

Як розповів Денис Марчук, інфляція, що перевищила 13,5%, сильно впливає на собівартість виробництва, що веде до подорожчання овочів у Дніпрі. Водночас, через посуху в аграрному секторі, значна частина врожаю не була закладена на зберігання, що також обмежило пропозицію.

На початку березня в Україні запаси якісної продукції обмежені, а попит на неї залишається високим. Це, за словами експерта, призводить до подальшого зростання цін. Прогнозується, що вартість борщового набору, огірків та томатів, зросте на 10-15% вже у квітні цього року.

"Завдяки сезонним коливанням, а також високому попиту, ми продовжимо спостерігати за збільшенням цін", — зазначив Денис Марчук.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Популярний овоч подешевшав ще більше: які ціни стануть новою реальністю для українців.

Також Politeka писала, Ціни на овочі до нового урожаю стануть новим ударом по гаманцям: якого подорожчання очікувати.

Як повідомляла Politeka, "Майже 2 євро, майже Європа": українці обурені стрімким здорожчанням популярного напою.