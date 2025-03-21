У квітні може відбутися подорожчання овочів у Дніпрі.

Подорожчання овочів у Дніпрі може відбутися через дефіцит якісної продукції та сезонні фактори, повідомляє Політека.

Як розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук для Главреду, ціни можуть зрости на 10-15%.

З початку березня їх вартість збільшується. Причини цього явища пояснюються кількома важливими факторами, зокрема високою інфляцією, впливом погодних умов та дефіцитом якісної продукції.

Як розповів Денис Марчук, інфляція, що перевищила 13,5%, сильно впливає на собівартість виробництва, що веде до подорожчання овочів у Дніпрі. Водночас, через посуху в аграрному секторі, значна частина врожаю не була закладена на зберігання, що також обмежило пропозицію.

На початку березня в Україні запаси якісної продукції обмежені, а попит на неї залишається високим. Це, за словами експерта, призводить до подальшого зростання цін. Прогнозується, що вартість борщового набору, огірків та томатів, зросте на 10-15% вже у квітні цього року.

"Завдяки сезонним коливанням, а також високому попиту, ми продовжимо спостерігати за збільшенням цін", — зазначив Денис Марчук.

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