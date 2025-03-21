У Дніпрі та області заплановано масові графіки відключення світла, дізнайтеся, чи будуть обмеження 22 березня.

Українцям розповіли, чи чекати у Дніпрі та області 22 березня планові графіки відключення світла, передає Політека.

Про це повідомляє «ПЕЕМ «ЦЕК», посилаючись на затверджений час.

Протягом тижня енергетична компанія ЦЕК проводитиме технічні роботи. В результаті частина мешканців тимчасово залишиться без електропостачання.

На деяких адресах люди тимчасово залишаться без електрики.

Графіки відключення світла торкнуться окремих районів та області, у деяких місцях воно триватиме кілька годин.

Інформація про обмеження в області цих вихідних, зокрема, у суботу 22 числа поки що відсутня. Проте вже з 24 числа у регіоні заплановано масові обмеження.

"Шановні споживачі! Повідомляємо про планові роботи у місті Дніпро на 24 березня з 08:00 до 17:00", - йдеться у заяві "ЦЕК".

Кого вони торкнуться:

вулиця Інженерна: 9, 9Г, 11; Квартальна: 38; Солідарно: 2, 4А; Козака Мамая: 4-10.

У місті Жовті води з понеділка з 08:00 до 17:00: Івана Богуна: 1Г, 96; провулок Ентузіастів: 2, 2А, 4, 6;Молодіжний: 27-33 (непарні); Стовпи: 1, 2, 4, 6, 7;

У Вільногірську на 24 число з 08:30 до 16:30 по вул. Центральна: 27, 29, 29А, 31А, 35; Віктора Варена: 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 36А, 38, 40; Захисників України: 12, 12А, 14; Юрія Устенка: 11, 15;

У Криворізькому районі на 24 число з 08:00 до 17:00: село Апостолове: вул. Покровська: 50Б.

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