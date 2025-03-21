У Дніпрі сталося подорожчання хліба, з'явилися прогнози та названо головні причини зростання цін.

У Дніпрі знову спостерігається подорожчання хліба, і до кінця березня вартість борошняних виробів може значно збільшитись, передає Політека.

У перші три місяці 2025 року хліб по всій Україні дорожчає на 1,5–1,7% щомісяця.

За прогнозами експертів, у березні-травні ціни можуть піднятися ще на 5–10%, а до кінця року загальне зростання може становити до 20%.

За даними Держстату, за лютий продукти в країні подорожчали на 1,2%, а річна інфляція досягла 15%. Серед ключових факторів зростання вартості фахівці називають: слабкий урожай минулого року, збільшення витрат на сировину, зростання витрат на електроенергію, логістику та оплату праці.

Тенденція до підвищення зберігається з 2024 року, і вже на початку 2025 року борошняні вироби подорожчали:

Пшеничний з борошна вищого сорту – на 3,4%, пшеничний з борошна першого сорту – на 2,1%, житнього – на 0,7%, батон (500 г) – на 2,4%.

Головною причиною подорожчання залишається вартість сировини, 2024 року борошно в країні подорожчало на 27%, що безпосередньо впливає на собівартість.

Експерти попереджають, що подорожчання хліба у Дніпрі продовжиться, оскільки виробники закладають у собівартість зростаючі витрати на енергоресурси, транспорт та сировину.

Окрім того, світова економічна ситуація також впливає на динаміку цін в Україні.

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