У Дніпрі заплановано масові графіки відключення світла, дізнайтеся, чи будуть обмеження 23 березня.

У місті Дніпро та області наступного тижня будуть введені графіки відключення світла, стало відомо, чи чекати їх цієї неділі, повідомляє Politeka.

Як повідомила енергетична компанія ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», у Дніпрі та області з 24 по 30 березня заплановані графіки.

Поки що немає офіційних повідомлень від ДТЕК чи Укренерго про запровадження графіків відключення світла у Дніпрі 23 березня для побутових споживачів, бізнесу чи промислових підприємств. Проте з 24 числа їх запровадять із 08:00 до 17:00.

Якщо обмеження електропостачання буде запроваджено додатково – енергетики заздалегідь повідомлять про це.

Щоб дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, перевірте інформацію на сайті місцевого оператора системи розподілу.

У ЦЕК повідомляють про планові роботи до міста Вільногірська на 24 число з 08:30 по 16:30, у Жовтих водах, у Дніпровському районі і не тільки.

Мешканців закликають відповідально ставитися до можливих обмежень, раціонально споживати електроенергію та уникати зайвих навантажень на систему.

Слід зазначити, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тож важливо стежити за офіційними оновленнями.

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