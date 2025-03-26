У березні 2025 року зафіксовано подорожчання консервів в Дніпрі, зокрема на такі продукти, як зелений горошок, кукурудза та оливки, повідомляє Politeka.

Таким чином, ціна на зелений горошок Novus (410 г) зменшилася на 10,50 грн, досягнувши рівня 42,99. На момент 25 березня цінник на цей продукт був на 10 гривень нижчим за період кінця лютого, коли він склав 53,49.

Також зафіксовано підвищення цінника на кукурудзу цукрову в консервованому вигляді. Вартість товару в мережі Novus зросла до 39,79 грн (420 г), що на 6,17 більше, ніж наприкінці минулого місяця. У порівнянні з лютим, коли середня ціна була на рівні 36,02, поточні ціни вказуються на тенденцію до подорожчання цього продукту.

Водночас, вартість на огірки мариновані Верес у Дніпрі залишаються стабільними: 500 г цього товару можна придбати за 106,13 гривень. Це майже не змінилося порівняно з лютим 2025 року. Однак, зросла ціна на оливки Іберіка чорна з кісточкою, середня вага 300 г коштує 96,86 грн, що на 1,80 більше, ніж у лютому.

Серед інших консервів бички Аквамарин у томатному соусі також зазнали здорожчання — 230 г цього продукту коштує 97,10 гривень, що на 5,50 дорожче, ніж минулого місяця.

Ці зміни у вартості товарів можуть вплинути на бюджет споживачів, адже подорожчання консервів у Дніпрі стає помітним трендом.