У Дніпрі та області з 27 березня заплановано масові графіки відключення світла, названо адреси.

У Дніпрі та області 27 березня введуть планові графіки відключення світла, передає Політека.

На цьому тижні енергетична компанія ЦЕК проводить планові ремонтні роботи у Дніпрі та області, через це багато абонентів залишаться без електропостачання на цілий день.

Графіки відключення світла торкнуться багатьох районів, у деяких місцях обмеження триватиме до п'ятої години вечора.

Дніпровський район: на 27 березня з 08:00 до 17:00 за адресами:

село Обухівка: вул. Центральна: 1.

На 27 заплановано з 09:30 до 16:00 у селі Дніпровське: вулиця Набережна: 1-9 (непарні), 16/1, 16/2, 14; провулок 2-й Садовий: 4,6; Садова: 9/1, 9/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/,2 15, 16-28 (парні).

На 27 число з 08:00 до 17:00, село Вільне: Сонячна: 1-5; Степова: 1, 2А, 2Б, 3, 5-9, 13, 14, 14А, 15-18, 22, 24А, 25, 28.

Що робити при відсутності електрики?

Перевірити наявність аварій на офіційному сайті ДТЕК.

Якщо вашої адреси немає у списку, повідомити про відсутність можна через чат-боти у Viber та Telegram у розділі «Відсутня електроенергія?».

Звернутися до кол-центру за телефонами:

+38 (068/095/073) 750 90 90 90,

+38 (048) 705 90 90 90 90

Жителям рекомендується заздалегідь спланувати день із урахуванням можливих перебоїв у електропостачанні.

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