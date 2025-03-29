Жителям Дніпра повідомили про можливе зростання тарифів, проте у квітні платіжки залишаться без змін.

У майбутньому тарифи у Дніпрі, зокрема на газ, можуть збільшитись, але у квітні цього не відбудеться, передає Politeka.net.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №632 від 31 травня 2024 року, базова ціна на електроенергію для населення збережеться до 30 квітня 2025 року на рівні 4,32 грн/кВт·год.

Це стосується всіх категорій споживачів: мешканців багатоквартирних будинків, приватних домоволодінь та гуртожитків.

Пільгові умови:

Для домогосподарств з електричним опаленням:

До 2000 на місяць – 2,64 гривень кіловат год.

Понад 2000 – 4,32.

Власники двозонних лічильників зможуть платити за зниженими цінами:

Нічний (23:00–07:00) – 2,16 грн/кВт·год.

Для тризонних лічильників:

Нічний (23:00–07:00) – 1,728 гривень кіловат год.

Напівпіковий (07:00–08:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00) – 4,34 грн/кВт·год.

Піковий (08:00–11:00, 20:00–22:00) – 6,48.

Зростання тарифів на газ у квітні не очікується – чинне законодавство не дозволяє переглядати прайс. У разі завершення військового стану ціни на газ не зміняться протягом півроку.

Тарифи на тепло та електроенергію також залишаться незмінними – українці продовжать платити 4,32 гривень за кіловат годину.

Вартість водопостачання та водовідведення цього місяця 2025 року не підвищуватиметься.

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