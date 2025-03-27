Роботи у Дніпрі все більше, а деякі професії дозволяють заробляти від 40 000 гривень і більше.

Роботу в Дніпрі знайти стало легше, дізнайтеся, хто отримує високі зарплати, названі найпопулярніші професії, передає Політека.

Найкращі умови пропонуються зварювальникам, менеджерам із продажу та бухгалтерам. Для отримання високооплачуваної роботи необхідний досвід, знання програм та іноземних мов.

Стало відомо, які спеціальності найбільш затребувані та які навички потрібні для отримання високої зарплати, передає Політека.

ТОП-спеціальності в Дніпрі та області у 2025 році, за даними Work.ua, у місті найбільше вакансій у сфері менеджменту та торгівлі:

Продавець-консультант – 394

Адміністратор – 213

Менеджер з продажу – 368 вакансій

Продавець – 394

Вакансії з високими ЗП:

Зварювальник (напівавтомат) - 40 000 – 60 000 грн + премії.

Локація: вул. Молодогвардійська (район «Радіозавод», лівий берег)

Умови:

Щотижнева виплата

Оплачуване навчання та стажування

Комфортні умови праці.

Бухгалтер отримує 22 000 – 25 000 грн.

Обов’язки:

Облік операцій з покупцями

Робота з ПДВ та податковою звітністю

Контроль взаєморозрахунків.

Вимоги:

Досвід від 1 року

Впевнене володіння 1С 8, M.E.Doc, Word, Excel

Відповідальність та уважність

Менеджер з продажу (ЗЕД, машинобудування, металургія) - 60 000 грн (ставка) + % від продажів.

Наші очікування:

Досвід від 2 років

Впевнене користування MS Office

Аналітичні навички, організованість

Знання іноземних мов (англійська, німецька тощо)

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