Подорожчання овочів у Дніпрі залишатиметься актуальним питанням для мешканців міста в квітні 2025 року.

Зменшення запасів української продукції і значна частка імпорту зумовлюють подорожчання овочів у Дніпрі, повідомляє Політека.

Як пише "РБК-Україна", наразі ціни залишаються високими через дефіцит вітчизняної продукції та активне імпортування з інших країн.

Весняний період є часом міжсезоння, коли запаси зменшуються, а їх якість погіршується через тривале зберігання. Це призводить до збільшення вартості товарів, зокрема картоплі, моркви та капусти.

На даний момент найбільше зріс буряк, який коштує на 50% більше, порівняно з минулим роком. Після подорожчання овочів у Дніпрі в АТБ його можна купити за 22,89 грн/кг, у "Сільпо" — 25,2, а в Novus — 23,79.

Ціни на картоплю наразі коливаються в межах 27-30 грн/кг, що на 26% більше порівняно з 2024 роком. Водночас капуста та морква демонструють ту ж саму тенденцію. До прикладу, за капусту доведеться заплатити 44,89 у АТБ, 49,4 у "Сільпо" та 46,69 у Novus. Морква наразі коштує від 19,95 для другого гатунку в АТБ до 41,89 для першого гатунку в Novus.

Що стосується салатного набору, таких як огірки та помідори, то їх вартість також тримається на високому рівні. Однак, попри високі ціни, огірки імпортного виробництва з Туреччини продаються за 109,89 грн/кг в АТБ та за 119,89 грн/кг для українських тепличних огірків. Вартість помідорів коливається в межах 94-108, в залежності від супермаркету.

Аналітики прогнозують, що така ситуація буде до тавня 2025 року, тому покупцям варто це врахувати.

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