Жителям Дніпра розповіли, як отримати грошову допомогу 2025 року, куди звертатися за підтримкою.

Грошова допомога в Дніпрі надається в рамках проекту австрійської благодійної організації «Карітас» та спрямована на підтримку внутрішньо переміщеним особам (ВПО) для оренди житла та інших важливих витрат, передає Політека.

Фінансова підтримка призначена для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Кошти можна використовувати для оренди житла, ремонту пошкоджених будинків, утеплення будинків та забезпечення твердим паливом на зиму.

Щоб отримати грошову допомогу, необхідно відповідати таким критеріям:

Низький рівень доходу – на одного члена сім'ї він не має перевищувати 6,32 тис. грн.

Пріоритет надається таким категоріям громадян:

багатодітним сім'ям;

одиноким батькам;

особам із інвалідністю;

людям похилого віку.

Як оформити підтримку?

Щоб дізнатися більше та подати заявку на допомогу, звертайтесь на гарячу лінію проекту за телефоном: 0 800 336 734 (пн–пт, 09:30–16:00).

Усі кошти для реалізації проекту зібрані завдяки пожертвам громадян Австрії. Програма діє до кінця вересня 2025 року, тож важливо встигнути подати заявку вчасно.

"Haven" надає підтримку мешканцям Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей, включаючи:

відновлення будинків, пошкоджених внаслідок воєнних дій;

утеплення та підготовку будинку до зимового періоду;

оренду та гроші на покриття першочергових потреб.

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