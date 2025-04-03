Жителі міста очікують підвищення тарифів на комуналку у Дніпрі в квітні 2025 року.

Підвищення тарифів на комуналку в Дніпрі поки не відбулося, але ситуація може змінитися, повідомляє Політека.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, поки ціни на електроенергію, газ, тепло та воду залишаються без змін. Базова вартість електроенергії для населення залишиться на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину. Це стосується всіх категорій споживачів, включаючи мешканців квартир, приватних будинків і гуртожитків.

Однак вже з червня 2025 року підвищення тарифів на комуналку в Дніпрі станеться і тоді доведеться платити до 6,64, а в перспективі кількох років – до 9.

Однак, поки домогосподарства, які використовують електричне опалення, платитимуть за пільговими умовами. Якщо споживання не перевищує двох тисяч кіловат-годин на місяць, це буде 2,64. У разі перевищення цього ліміту доведеться сплачувати більше.

Попри те, що ціни на газ у квітні не зміняться, у майбутньому можливе їх коригування. Проте навіть після завершення воєнного стану така політика залишиться незмінною ще протягом півроку. Вартість тепла також залишатимуться стабільними, що дозволить уникнути додаткового фінансового навантаження на мешканців.

Ціни на водопостачання та водовідведення у квітні підвищувати не будуть. У міській владі наголошують, що наразі не планують змінювати розцінки на послуги.

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