Для мешканців Дніпра опублікували графіки відключення води в Дніпрі 8 квітня, названо адреси, кого торкнуться обмеження.

Для мешканців міста опублікували графіки відключення води в Дніпрі 8 квітня, повідомляє Politeka.

Як інформує комунальне підприємство "Дніпроводоканал", це позв'язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на лівобережній частині.

Очікується, що роботи триватимуть до 11 числа, зокрема 8 квітня, тож мешканцям радять заздалегідь підготувати запаси.

Графіки відключення води в Дніпрі передбачають перебої через необхідні роботи, що проходять в області, тому без зручностей залишаться декілька житлових масивів і вулиць.

Зокрема, тимчасово припинено постачання провулку Фіалковий.

"Наразі проводяться аварійні роботи по провулок Фіалковий, будинок 3. Водопостачання буде відновлено протягом дня", - йдеться у повідомленні.

З 7 по 11 число 2025 року група припинення послуг абонентам-боржникам буде проводити планові відключення в будинках Індустріального району.

Мешканці зазначених адрес мають борг перед КП «Дніпроводоканал» ДМР у розмірі 860 496,57 гривень.

Без води залишаться мешканці у районі Індустріальний, вулиця Березинська, будинки 28, 28-2, 30, 32, 34, 36 та 18.

Жителів просять відповідально ставитись до сплати за спожиті послуги, аби уникнути позбавлення водовідведення.

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