Місцеві вже можуть дізнатися, якими будуть графіки відключення світла в Дніпрі 8 квітня, та за якими адресами їх введуть.

Графіки відключення світла в Дніпрі 8 квітня передбачають проведення планових робіт з 08:00 до 17:00 за низкою адрес, повідомляє Politeka.

Енергетики попереджають про тимчасове припинення електропостачання у зв’язку з технічним обслуговуванням мереж.

Про це повідомляє Центральна Енергетична Компанія (ЦЕК) у Дніпропетровській області.

Так, у Криворізькому районі на 8 квітня з 08:00 до 17:00 за адресами:

село Широка дача: вулиця Вишнева: 1, 1А, 1Б, 3, 5; Спортивна: 1-5, 7-17, 19-27, 29-49, 51-57, 59-62, 65, 66, 68, 70, 72-76, 78, 78А, 79, 80, 82, 83, 85, 89, 91, 93, 99, 101.

у місті Жовті води з 08:00 до 17:00:

Авангардна: 65-77 (непарні);

Волонтерська: 30, 30А, 32-60 (парні);

Героїв України: 40;

Івана Богуна: 115, 121;

площа Ялинкова: 1-12, 14;

провулок Відважних: 1-15;

Старицького: 1-16.

На 8 число з 08:00 до 17:00: Героїв України: 1, 1А, 3, 3/2, 4А, 5; Дмитра Бочарникова: 1, 1/6, 1А, 1Б, 1В, 1Ж, 1М, 2, 2А, 4, 6; Кільцева: 4.

Повідомляється про планові роботи у Самарівському районі на 8.04. з 08:00 до 17:00:

село Зарічне: Захисників України: 14; Осіння: 8/3; Танкова: 4, 4А, 5-9, 11-14, 18, 20, 145А, 448Г.

У місті Дніпро обмеження заплановано на 8.04. з 08:00 до 17:00:

провулок Ялицевий: 4-16 (парні); Листяний: 1, 2, 2А, 3-18; Полковника Абриньби: 20; вул. Холодноярська: 1-20; Домотканська: 5А; Киргизька: 1, 3, 5А;

проспект Богдана Хмельницького: 93-101 (непарні); Олександра Поля: 98, 129, 129А, 129Б, 129В, 131, 131А, 131Б, 133, 135, 135А.

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